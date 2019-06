Zzp’ers verzetten zich tegen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

De grootste onafhankelijke ondernemersorganisatie voor zelfstandigen zonder personeel, ZZP Nederland, hield in mei een onderzoek naar de aov-plicht. In dat onderzoek gaf 83 procent aan tegen te zijn. Toch bevat het principeakkoord deze plicht.

Explosie

De afgelopen jaren is het aantal zzp’ers geëxplodeerd: inmiddels telt Nederland ruim 1,2 miljoen zzp’ers. Volgens cijfers zou zo'n 80 procent geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Hun voornaamste punt is dat ze de premie torenhoog vinden. Ook zouden verzekeraars ze soms weigeren.

Dat de aov-plicht er toch is gekomen, hebben de zzp’ers te danken aan de vakbonden en PvdA en GroenLinks. Die partijen vinden dat er sprake is van een ongelijke concurrentiestrijd met vaste werknemers omdat de werkgevers geen premies hoeven af te dragen voor de zzp'ers en het daarmee voor hen lucratiever maakt om zzp’ers in te huren. Ook zien de politieke partijen de grote groep onverzekerden als een gevaar voor de samenleving.

Basisvoorziening

Als het aan ZZP Nederland had gelegen, was er in het principeakkoord een soort basisvoorziening voorgesteld. In zo'n voorziening zouden alle werkenden meebetalen, wat de aov-premie structureel laag en betaalbaar kan houden. In het eerdere onderzoek van de belangenclub zei 88 procent van de achterban een basisvoorziening voor alle werkenden een goed idee te vinden.