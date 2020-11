‘Zweedse investeerder benadert KPN voor overname’

Er gaan al langer geruchten dat de Zweden geïnteresseerd zijn in KPN. De investeerder en het telecombedrijf zelf weigeren commentaar te geven. Volgens de ingewijden van Bloomberg is ook nog niet duidelijk of gesprekken tussen de twee partijen tot een deal kunnen leiden.



Bloomberg schrijft dat EQT een vriendschappelijke overname van KPN nastreeft en dat wordt gewerkt met adviseurs rond de financiering van een mogelijke deal. De marktwaarde van KPN bedraagt nu ongeveer 10,9 miljard euro waardoor het voor EQT om zijn grootste overname ooit zou gaan.



In een toelichting op de kwartaalcijfers van KPN eind oktober wilde topman Joost Farwerck niet ingaan op de ‘marktgeruchten’ rond EQT. Hij zei wel dat het bedrijf bereid is om te luisteren naar partijen die met overnamevoorstellen komen, maar dat de focus ligt op het uitvoeren van de eigen strategie.

Overheid

Dat de Zweden kansen zien in de telecomwereld is bekend. Eerder telde de firma met hoofdkantoor in Stockholm al miljarden euro’s neer voor Zayo Group, een bedrijf dat actief is met glasvezelnetwerken. Ook investeerde EQT onder meer in het Nederlandse DELTA Fiber.

Maar wie KPN wil inlijven kan dat eigenlijk alleen doen in samenspraak met de onderneming zelf en de Nederlandse overheid. Het telecombedrijf wordt onder meer beschermd door de Stichting Preferente Aandelen B. Die is ingesteld in 1994 bij de beursgang van KPN en fungeert als een soort waakhond voor de belangen van het bedrijf. Zo kan de stichting in actie komen wanneer een vijandige koper de kop opsteekt.

Dit laatste gebeurde in 2013. Destijds zag het Mexicaanse telecomconcern América Móvil van miljardair Carlos Slim een poging tot een overname van KPN stranden. De inlijvingspoging zorgde in politiek Den Haag voor veel ophef vanwege de vrees dat belangrijke Nederlandse infrastructuur zomaar in vreemde handen zou kunnen vallen.