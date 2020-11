Zwakkeren mogen blijkbaar alleen voorrang krijgen als die kwetsbaarheid niet hun eigen schuld is

Wie krijgt straks een plekje vooraan in de rij als de coronavaccins worden uitgedeeld? Ouderen, zwakkeren en het zorgpersoneel eerst, is de lijn van het kabinet. Maar het onderwijs en de horeca bedelen ook om voorrang. De laatste omdat deze branche, zijn naar eigen zeggen, het hardst getroffen is. Om te voorkomen dat het vooraan in de rij ellebogenwerk wordt, moeten we als maatschappij bepalen wie we de vaccins het meest gunnen.