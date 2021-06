Zwaar jaar voor de Bijenkorf: bijna kwart minder omzet

Giovanni Colauto, ceo van de Bijenkorf: ,,In 2020 bestonden we 175 jaar, maar dit jubileumjaar bleek een van de zwaarste jaren uit onze geschiedenis. Het is enorm zuur voor iedereen dat je na een aantal zeer goede jaren mensen moet laten gaan door een dergelijke onverwachte en ingrijpende crisis.’’

Louis Vuitton

Ondanks het moeilijke jaar werd nog wel geïnvesteerd in winkels en webshop. Zo werd in juni een nieuwe patisserie in het Amsterdamse warenhuis geopend. In Rotterdam en Amsterdam verrezen pop-upshops van Louis Vuitton. In Den Haag, Maastricht en Eindhoven werden diverse afdelingen vernieuwd. Ook breidt de Bijenkorf online uit in Europa. In het najaar werd de Franstalige webshop voor Wallonië gelanceerd, in november gevolgd door Frankrijk. Onlangs werd ook in Oostenrijk een webshop geopend.