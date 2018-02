Zuinigheid Shell betaalt zich uit

Shell heeft meermalen duidelijk gemaakt dat de grote kracht van het bedrijf is dat ze zowel olie oppompen en verwerken en verkopen. Van de bron tot de pomp. Datzelfde wil Shell nu ook gaan doen in de elektriciteitsmarkt. ,,Elektriciteit is de grootste groeier in de energiemarkt,’’ zei topman Ben van Beurden.



Shell investeert daarom in windenergie, maar koopt ook aanbieders van laadpalen voor elektrische auto’s en bedrijven die energie aan consumenten verkopen. De komende jaren wil Shell 1 tot 2 miljard dollar per jaar investeren in deze nieuwe activiteiten.



Van Beurden benadrukte ook dat Shell niet zal weglopen voor zijn verantwoordelijkheid voor Groningen. Het afgelopen weekend ontstond onrust toen er twijfels rezen of Shell wel wilde opdraaien voor zijn deel van de schadevergoeding aan gedupeerde Groningers. ,,Wij staan achter de Groningers. Dat willen we duidelijk maken. Wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid.’’