Zorgverzekeraars waarschuwen voor valse mailtjes: klik niet op de link

CZ en Zilveren Kruis waarschuwen voor spookfacturen, waarbij cybercriminelen uit hun naam klanten geld afhandig proberen te maken. Verzekerden worden in valse e-mails en smsjes gewezen op een betalingsachterstand en gevraagd het bedrag zo snel mogelijk over te maken. ,,Trap er alsjeblieft niet in. Klik niet zomaar op de betaallink’’, roepen de zorgverzekeraars in koor.

Een betalingsachterstand van een paar honderd euro bij de zorgverzekeraar, die gedachte alleen al zal heel wat consumenten schrik aanjagen. En dat is precies waar criminelen op uit zijn, zegt woordvoerder André Vermeulen van de Fraudehelpdesk. ,,Zij hopen dat mensen dan bij het lezen van zo’n bericht denken ‘ohjee, laat ik dat geld maar heel snel overmaken.’’

Bij het loket komen elke maand zo’n 100.000 meldingen binnen van consumenten die een phisingmailtje of -smsje hebben ontvangen. Sinds een week of twee komen er opeens valse berichten van CZ en Zilveren Kruis binnen. Een nieuw fenomeen, zegt Vermeulen. ,,Cybercriminelen verzinnen telkens weer iets nieuws om consumenten op te lichten. Het is voor het eerst dat ze de naam van zorgverzekeraars misbruiken.’’

CZ en Zilveren Kruis zijn behoorlijk verrast door de oplichtingspraktijken. Bij CZ kwamen afgelopen anderhalve week vele honderden klachten binnen, bij Zilveren Kruis ging het om tientallen reacties. De consumenten die aan de bel trokken, zijn klanten, oud-klanten en niet-klanten. Van een datalek of een hack is geen sprake, benadrukken de zorgverzekeraars. ,,Sommige mensen zijn gemaild op adressen die bij ons niet eens bekend zijn’’, vult CZ-woordvoerder Ceriel Thissen aan.

Tips

Op de websites en via sociale media waarschuwen CZ en Zilveren Kruis mensen om vooral niet op de betaallink in het bericht te klikken. ,,Klik bij twijfel niet op de link maar neem alsjeblieft contact op met onze klantenservice’’, zeggen zij in koor.

CZ heeft een spookfactuur op zijn website gezet om mensen een idee te geven hoe zo'n valse factuur eruitziet maar die spookfactuur is inmiddels alweer verouderd te zijn. Er zijn verschillende nieuwe phishingberichten in omloop met een recentere datum, een ander bankrekeningnummer en andere bedragen. ,,We zien verschillende banknummers voorbijkomen’’, vult Christine Rompa van Zilveren Kruis aan.

Ondanks de waarschuwingen ging het bij minstens een klant van CZ toch mis, weet Vermeulen van de Fraudehelpdesk. ,,De man klikte nietsvermoedend op de betaallink en maakte zo ruim 400 euro over. Hij ontdekte pas later dat hij was opgelicht.’’