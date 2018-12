Zorgpremie is in 13 jaar bijna 75 procent gestegen

De zorgpremies van verzekerden die géén gebruik maken van hun (basis)zorgverzekering en hun eigen risicobedrag dus niet hebben opgesoupeerd, zijn in de afgelopen 13 jaar met bijna 75 procent gestegen. Voor verzekerden die wel hun eigen risico hebben opgemaakt, bedraagt die stijging inclusief het eigen risico 68 procent. Dat stelt adviesbureau MoneyView in zijn jaarlijkse zorgonderzoek.

Waar verzekerden in 2006 nog 68,10 euro neertelden voor een basisverzekering (mits zij dat jaar geen gebruik maakten van de zorg), betalen zij volgend jaar al 118 euro aan de premie. Sinds de invoering van het huidige zorgstelsel in 2006 is de premie vrijwel elk jaar gestegen, constateert MoneyView in zijn nieuwste onderzoek.

Een uitzondering gold in de jaren 2013 én 2014, toen de premie licht daalde. ,,Tegelijkertijd stond daar meteen een fikse verhoging van het eigen risico van 150 euro tegenover”, aldus MoneyView. De overheid zette in 2016 wel een rem op die stijging: sindsdien is het verplichte eigen risico 385 euro. Voor de zorgpremie is het einde van de de stijging zeker nog niet in zicht.

Grote verschillen

Ook voor volgend jaar ligt een forse verhoging in het verschiet: met 5,6 procent (inclusief het verplichte eigen risico), aldus de onderzoekers. Dit jaar bedroeg die premiestijging ongeveer 2 procent. Naast de stijging van de afgelopen jaren zien zij ook nog een andere ontwikkeling: de premieverschillen tussen de basisverzekeringen worden groter.

Tegenwoordig kunnen premieverschillen oplopen tot bijna 30 euro per maand, constateert het onderzoeksbureau. Zo kost de duurste naturapolis 28,45 euro per maand meer dan de goedkoopste. Bij restitutiepolissen is het maximale verschil 20,60 euro. Bij een restitutiepolis heeft de verzekerde vrije zorgkeuze, maar moet hij dikwijls zelf de rekening voorschieten.

Volgens het MoneyView onderzoek biedt Achmea met zijn merken Avéro Achmea, OZF, Pro Life en Zilveren Kruis de duurste naturapolis aan (126,95 euro). In prijs is deze naturapolis gelijk aan de restitutiepolis van VGZ. Bij de restitutiepolissen is het verschil tussen de goedkoopste en duurste verzekering 20,60 euro per maand. ONVZ vraagt de hoogste premie voor haar restitutiepolis (134 euro, en dat is exclusief de mogelijke collectiviteitskorting).

Overstappers

Onlangs meldde vergelijkingssite Pricewise dat door de premiestijging meer mensen dit jaar overwegen om over te stappen. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, moet blijken. Zorgverzekerden blijken over het algemeen redelijk trouw aan hun zorgverzekeraar. Zo is 61 procent van alle verzekerden nog nooit overgestapt. 21 procent van de Nederlanders is één keer overgestapt en 17 procent twee keer of meer.

Eind 2012 stapte 7,2 procent van de verzekerden over, het hoogste aantal tot nu toe. In de jaren nam het aantal overstappers af. Dit jaar kwam het aantal overstappers volgens zorgdatabedrijf Vektis uit op 6,2 procent, zo'n 1, 1 miljoen Nederlanders.

De overstapbereidheid is volgens Vektis nog het hoogst onder jongeren en stedelingen. Zo was in de gemeente Utrecht het aantal overstappers procentueel het hoogst. Het overstappercentage bedroeg daar 13,2 procent. De gemeentes met een hoog percentage overstappers zijn onder meer de gemeentes Raalte en Zeist, met respectievelijk 9,7 procent en 9,6 procent. In de gemeente Sluis stapte relatief het kleinste aantal mensen over, namelijk 2,5 procent. De gemeentes Vlieland, Ameland, Hulst, Schiermonnikoog en Sluis zijn de enige gemeentes waar het overstappercentage onder de 3 procent lag.