Zonnestudio’s moeten deuren gesloten houden

De zonnestudiobranche had in het kort geding heropenstelling geëist en vergeleek zich met contactberoepen als kappers en schoonheidssalons die wel groen licht kregen om open te gaan.

Branchevereniging Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ) claimde verder dat de sector veilig open zou kunnen. Er is volgens SVZ nauwelijks contact nodig tussen personeel en bezoekers van een zonnestudio. ,,Klanten gaan in een gesloten cabine alleen naar binnen en er is dus absoluut geen contact met klanten en het personeel. De lucht in de zonnestudio’s wordt honderd keer per uur gereinigd”, zei SVZ-voorzitter Huib van Heest eerder.