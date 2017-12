Zo levert dit Zeeuwse bedrijf een half miljoen kilo eerlijke vis per jaar

Van Houtum laat een batterij van tien forse warmtepompen zien die via een spaghettistelsel aan leidingen zijn verbonden met een groot buffervat. ,,Het afvalwater geeft in die ondergrondse goten al veel van zijn warmte af aan het verse water, dat van 5 naar 15 graden Celsius stijgt. Maar dan zijn we er nog niet. Het afvalwater is dan nog steeds zo'n 18 graden. Deze warmtepompen koelen dat terug naar zo'n 10 graden, voordat het de zee weer in gaat. De pompen gebruiken deze warmte om het verse water een graad of tien verder op te hogen, waarna dit klaar is voor gebruik in de visbakken."



Overal in de loods lopen waterleidingen naar filters. Die breken ammonium en fosfaat af dat vrijkomt door de uitwerpselen van de vissen. Slechts een klein percentage water komt dagelijks uit de Oosterschelde.



Bij reguliere viskweek in vijvers of netkooien in open water, zoals in de fjorden van Noorwegen, komen afvalstoffen vrij in het water. In het gesloten systeem van Kloet is dat niet het geval, wat de productie duurzaam maakt. Bijkomend voordeel is dat door de zuiveringstechnieken antibiotica niet nodig zijn. ,,We doen er alles aan om een zo duurzaam mogelijke vis op het bord te krijgen."