Zinkfabriek Nyrstar staakt productie voorlopig door dure stroom: 450 medewerkers krijgen andere taken

Duitse energie­prijs op recordhoog­te door hoge gasprijs: zes keer zo duur

De Duitse energieprijs komt voor het eerst boven de 500 euro per megawattuur uit. Het afgelopen jaar werd energie grofweg zes keer zo duur. Om elektriciteitscentrales draaiende te houden zoekt Duitsland nu zijn toevlucht in vloeibaar gas, dat vanaf de winter ook zal worden geïmporteerd via twee nieuwe terminals.

14:06