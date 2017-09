Zin in het Europa van Guy

Guy Verhofstadt is het vleesgeworden anti-Europa-sentiment. Die gedachte schiet direct door mijn hoofd bij zijn lezing hier in Londen. Werkelijk alles aan die man ademt Europa. Met zo'n fanatieke eurofiel maak je het de anti-Europa- partijen wel heel erg makkelijk.



Duidelijk een intellectueel. Beetje alternatief. Vettige bril. Zijn Engels is net niet van steenkool, maar globish genoeg om de uitpuilende zaal van jonge slimme econoompjes die aan de London School of Economics studeren, aangehaakt te houden. Hij lardeert zijn betoog met Franse zinnen die niemand verstaat, en met Vlaamse moppen die al helemaal niemand begrijpt. Maar wat vooral opvalt is het religieus fanatisme waarmee hij in één Europese samenleving gelooft. Het maakt me kriegel. Deze man ziet Brussel als de controlekamer van een betere wereld.



In alles ziet hij een teken van meer Europa. Zeg je: brexit maakt toch duidelijk dat mensen Europa niet willen? Dan zegt hij: 'Nee joh, brexit heeft Europeanen de ogen juist geopend. Ze zagen voor het eerst dat het Europese project ook echt kapot kan en toen gingen mensen massaal pro-Europa stemmen. Kijk maar, in Nederland is het Rutte geworden, in Frankrijk Macron en in Duitsland Merkel. Alle populisten die May achterna wilden, zijn een kopje kleiner gemaakt. Dat zijn allemaal stemmen van pro-Europese redelijkheid.'