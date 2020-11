Een van de door de commissie gegrond verklaarde klachten kwam van een reiziger die weigerde om een voucher aan te nemen voor een 6-daagse pakketreis naar New York voor drie personen ter waarde van 3655 euro. De man eiste de reissom terug. De commissie vond dat de klager goede argumenten had en oordeelde dat hij binnen een maand het geld teruggestort moet krijgen op zijn rekening. ,,Dit houdt dus in dat wanneer de consument een voucher niet accepteert, de ondernemer verplicht is om het betaalde bedrag terug te betalen”, schrijft de commissie in een toelichting op die zaak.