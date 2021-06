Zara in opspraak nadat ontwerper model de les leest over Israël: ‘Mijn kinderen met dood bedreigd’

Spaanse modegigantDe Spaanse modegigant Zara is deze week in verlegenheid gebracht nadat een prominente medewerker een reeks beledigende opmerkingen had gemaakt richting een Palestijns topmodel. Hoofdontwerper Vanessa Perilman haalde de 23-jarige Qaher Harhash in een privébericht op Instagram door het slijk omdat hij zijn visie op het conflict tussen Israël en Palestina met zijn fans had gedeeld. Zara betreurt de ophef die erover is ontstaan en veroordeelt het gedrag van de ontwerper. ,,Wij zullen nooit enige vorm van discriminatie tolereren.”

Op sociale media roepen duizenden mensen op tot een boycot van Zara, nadat Harhash enkele gevoelige privéberichten van Perilman in de openbaarheid had gebracht. In het gesprek, dat met name ging over het langslepende conflict tussen Palestina en Israël, uitte de ontwerper enkele forse beschuldigingen richting Harhash. ‘Jouw punt is dat je probeert te laten zien dat Israël een verschrikkelijk slecht land is dat verschrikkelijke dingen doet met de Palestijnen? Misschien als jullie mensen een opleiding hadden genoten, zouden ze de ziekenhuizen en scholen die Israël financierde in Gaza niet opblazen’, brieste Perilman.

Quote Ik zal nooit stoppen met het verdedigen van Israël Vanessa Perilman, hoofdontwerper Zara.

Perilman, als hoofdontwerper verantwoordelijk voor de vrouwenafdeling van Zara, beschuldigde het model ervan ‘bullshit-berichten’ te plaatsen. Zij zou de echte waarheid over het conflict kennen, net als de mensen die in haar branche werken, stelt ze. ‘Israël leert kinderen niet om soldaten te haten of stenen naar soldaten te gooien, zoals jullie mensen dat wel doen. Uiteindelijk komen en gaan mensen zoals jij. Ik zal nooit stoppen met het verdedigen van Israël’, verzekerde ze. De Zara-ontwerpster sloot haar anti-Palestijnse tirade af met enkele islamkritische opmerkingen. ‘Ik vind het grappig dat je model bent, want in werkelijkheid is dat in strijd met waar het moslimgeloof voor staat. Als je in een moslimland uit de kast zou komen, zou je gestenigd worden.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Instagram Stories

Voor het model, dat diverse screenshots van het gesprek maakte, was vanaf dat moment de maat vol. In zijn Instagram Stories publiceerde hij een deel van het uit de hand gelopen gesprek, dat al snel viraal ging op Twitter en Facebook. Talloze mensen riepen op tot een boycot van Zara en eisten het ontslag van de hoofdontwerper. Perilman, duidelijk geschrokken van de commotie, trok daarop al snel het boetekleed aan. ,,Het spijt me als deze ruzie meer is geworden dan het had moeten zijn. Het loopt nu uit de hand. Mijn kinderen krijgen letterlijk doodsbedreigingen”, liet Perilman in een bericht weten, dat wederom door Harhash werd verspreid.

Perliman voegde eraan toe dat ze zich ‘verschrikkelijk’ en ‘zo slecht’ voelde vanwege de enorme stroom aan haatberichten die ze de dagen daarop nog ontving. ,,Dit is niet wie ik ben. Ik hoop echt dat je me kunt vergeven. Het spijt me zo.” In een verklaring van haar werkgever, in handen van CNN en NBC, laat Zara weten de situatie te betreuren. ‘Zara accepteert geen gebrek aan respect voor welke cultuur, religie, land, ras of overtuiging dan ook. Zara is een divers bedrijf en we zullen nooit enige vorm van discriminatie tolereren. We veroordelen deze opmerkingen die onze kernwaarden van respect voor elkaar niet weerspiegelen, en we betreuren de commotie die ze hebben veroorzaakt. Als divers en multicultureel bedrijf zetten we ons in om een ​​rechtvaardige en inclusieve omgeving te garanderen als onderdeel van ons bedrijf waarden.’

Perilman heeft als gevolg van alle commotie haar account op Instagram verwijderd. Zara besluit de kwestie als afgedaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.