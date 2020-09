Zalando stort zich op tweedehands kleding

Per direct lanceert Zalando het nieuwe aanbod in Duitsland en Spanje. Begin oktober is tweedehands kleding ook voor klanten in Nederland, België, Frankrijk en Polen beschikbaar. Klanten die kleding willen aanbieden, krijgen in ruil een cadeaubon. Ook kunnen ze ervoor kiezen een goed doel (Rode Kruis of WeForest) te steunen.

,,De interesse in eerder gedragen mode is groot en groeit, vooral bij millennials. We weten dat onze Nederlandse klanten graag duurzame keuzes maken en items die ze niet langer dragen, willen inruilen om plaats te maken voor iets nieuws’’, zegt Jacintha de Graaf, hoofd van Zalando Benelux. Volgens haar biedt de online modereus nu de mogelijkheid om op grote schaal aan deze behoefte te voldoen. ,,Bij ons kan iedereen op een makkelijke manier kledingstukken inruilen die niet meer worden gedragen en vervolgens heb je en groot online aanbod in tweedehands mode.’’

Vlekken en gaten

Om te voorkomen dat er kleding met vlekken of gaten worden verkocht, wordt alles volgens Zalando streng gecontroleerd op kwaliteit. Ook voor deze al gedragen mode geldt dat het gratis wordt verzonden en ook kosteloos kan worden teruggestuurd. Retourzendingen van nieuw gekochte kleding of schoenen komen volgens Zalando niet in de pre-owned-categorie terecht.

Zalando is naar eigen zeggen het grootste online platform voor mode en lifestyle in Europa. Het bedrijf dat in 2008 werd opgericht telt meer dan 34 miljoen actieve klanten in zeventien markten.

Volledig scherm Verpakking van Zalando. © Reuters

