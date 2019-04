‘Woningtekort ook in 2030 nog groot probleem’

Ahrend timmert aan de weg in Golfstaten

26 april Bedrijfsinrichter Koninklijke Ahrend heeft twee grote ziekenhuisklussen in de wacht gesleept in de Golfstaten. In Dubai gaat Ahrend het London Kings College Hospital inrichten en in Bahrein het MKCC. Met de opdrachten is ruim 4 miljoen dollar gemoeid.