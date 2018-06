Woningcorporaties bezorgd om belastingdruk op laagste inkomens

Aedes-voorzitter Marnix Norder noemt het absurd dat juist de huishoudens die de meeste moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, gebukt gaan onder de oplopende belastingdruk. ,,Het kabinet gebruikt ons als belastingkantoor, speciaal voor mensen die het niet breed hebben'', zo zei hij voorafgaand aan een Tweede Kameroverleg over de sector.



In Nederland wonen 4 miljoen mensen in ongeveer 2,3 miljoen huizen van woningcorporaties. Het totale belastingbedrag van 1,9 miljard euro dat corporaties volgens Aedes in 2013 betaalden kwam neer op iets minder dan twee maanden huur van alle bewoners. Vorig jaar werd 3,6 miljard euro afgedragen aan de fiscus, wat al iets meer dan drie maanden huur was. In 2021 zal volgens Aedes 4,8 miljard euro moeten worden afgedragen, wat overeenkomt met vier maanden huuropbrengsten.