Woeste klant belt politie omdat hij 2 euro voor espresso moet betalen in Italiaanse koffiebar

1000 euro boeteEen hoogoplopende ruzie over de prijs van een kopje koffie liep in een Italiaanse koffiebar dusdanig uit de hand dat de politie erbij gehaald moest worden. De eigenaar werd uiteindelijk veroordeeld tot een boete van 1000 euro omdat hij de prijs niet duidelijk genoeg zou hebben geadverteerd.

De klant schoot uit zijn slof omdat hij tot zijn grote verrassing 2 euro moest betalen voor een cafeïnevrije espresso. Achter de bar hing geen prijzenoverzicht en dat is tegen de regels, bepleitte hij. Eigenaar Francesco Sanapo van de bar Ditta Artigianale ontkent dat er sprake is van oplichting en zegt dat zijn bar met een digitaal menu werkt. Over de 'hoge' prijs van de espresso is hij in een verklaring op Facebook duidelijk: ,,De koffie komt van een Mexicaanse plantage en wordt met grote professionaliteit bereid door mijn personeel.”

‘Kun je het geloven?’

De gemiddelde prijs van een espresso in Italië ligt rond de 1 euro, schrijft The Guardian. Maar door de stijgende inflatie, logistieke problemen en slechte koffieboonoogsten moeten klanten rekening houden met hogere prijzen voor hun koffie. Sanapo snapt dan ook niets van de boete die hij moet betalen. ,,Ze hebben me een boete opgelegd omdat iemand beledigd was dat hij 2 euro moest betalen voor een koffie. Kun je het geloven?", zegt de eigenaar in een video, terwijl hij een brief met daarin de boete omhoog houdt.

,,Zelfs vandaag kan iemand zo geïrriteerd raken dat hij de politie waarschuwt, die ons door een achterhaalde wet op het verkeerde been zet. Deze wet moet veranderen, omdat anders vrijwel alle andere horecagelegenheden ook op de bon geslingerd moeten worden.”

Quote Deze wet moet veranderen, anders moeten vrijwel alle andere horecagele­gen­he­den ook op de bon geslingerd worden Francesco Sanapo, eigenaar Ditta Artigianale De prijswinnende koffiebar in het centrum van Florence omschrijft zichzelf als de eerste Italiaanse koffiebar die gespecialiseerd is in kwaliteitskoffie. Volgens eigenaar Sanapo hanteert zijn bar al sinds de opening in 2013 relatief hoge prijzen. ,,Er waren negatieve en positieve reacties, maar tot nu toe had ik nog nooit een boete gekregen", zegt hij. ,,Niemand zou boos moeten worden over het betalen van 2 euro voor een espresso."

Steun

Een lokale ondernemersvereniging breekt een lans voor de verontwaardige bareigenaar. ,,Dit is iets dat me diep raakt", zegt voorzitter Alessandro Vittorio Sorani. ,,Er zit veel werk in het produceren van een kwaliteitsproduct. Daar plukken we uiteindelijk allemaal de vruchten van."

Ook op de Facebook-pagina van de koffiebar springen klanten voor de eigenaren in de bres. ‘Als deze klant naar een bar in Londen zou gaan, zou hij de FBI erbij betrekken’, klinkt het onder meer.

Spaghetti en lasagne

Naast voor koffie gaan Italianen de komende tijd ook een stuk meer betalen voor hun spaghetti en lasagne. Daarvoor waarschuwde de topman van het pastabedrijf Divella, Vincenzo Divella, in een gesprek met het Italiaanse financiële dagblad Il Sole 24 Ore. Producenten worden door hogere kosten gedwongen om winkels een hogere prijs te rekenen voor hun pasta.

De prijs van een kilo pasta kan volgens Divella in januari tot 38 procent stijgen ten opzichte van september. Dat komt doordat durumtarwe, waarvan pasta wordt gemaakt, veel duurder is geworden. Droogte heeft vorig jaar een deel van de oogst in Canada verwoest. Italiaanse boeren hadden ook te maken met extreem weer.

Italianen eten gemiddeld 23 kilo pasta per jaar. Alternatieven zijn in verhouding een stuk minder hard in prijs gestegen. Het leven wordt de laatste tijd over het algemeen een stuk duurder in Italië. In december bedroeg de inflatie in het land 4,2 procent. Dat is het hoogste niveau in meer dan tien jaar.

