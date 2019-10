Woede en onrust onder gepensioneerden zwelt aan

,,Pensioenen staan met stip op één als onderwerp waarover onze leden klagen’’, zegt Manon van der Kaa, directeur van ouderenbond KBO-PCOB. De reacties variëren van bang en verdrietig tot boos. ,,Sommige mensen mailen ons hun kasboekje om aan te tonen dat ze nu al nauwelijks meer kunnen rondkomen. Anderen zijn zo boos dat ze het hele land willen platleggen.’’

Bij ouderenorganisatie Anbo horen ze hetzelfde. De reacties die binnenkomen zijn volgens directeur Liane den Haan niet mals. Ouderen willen naar het Malieveld of roepen de Anbo op om ook een snelwegblokkade te organiseren, net als de boeren afgelopen week.

De frustratie is groot, omdat het al jaren goed gaat met de economie, terwijl de pensioenen op de nullijn blijven. Waar werkenden er procenten bij krijgen, zien gepensioneerden hun koopkracht jaar op jaar teruglopen. Tot dusver ging de uitholling van de koopkracht sluipenderwijs, maar volgend jaar dreigt helemaal een forse klap uitgedeeld te worden.

De dreigende kortingen maken mensen nóg bozer, zeggen de ouderenbonden. Dat de boosheid en frustratie groeiende is, merken ze ook de pensioenfondsen. Jos Brocken, bestuurder bij metaalpensioenfonds PMT, denkt dat dreigende korting niet of nauwelijks te accepteren is voor de miljoenen gepensioneerden. ,,Mensen zullen dit niet gelaten over zich heen laten komen", is zijn inschatting.

Bloedbad

De bestuurder waarschuwde eerder al dat de dreigende korting van tien procent op de pensioenen bij PMT een ‘bloedbad’ wordt. Zijn fonds is niet de enige die in de gevarenzone zit. Collega metaalfonds PME staat er minstens zo beroerd voor. Samen hebben de fondsen 1,9 miljoen gepensioneerden en deelnemers. Ook de twee grootste pensioenfondsen, ambtenarenfonds ABP en zorgfonds PFZW dreigen volgend jaar de pensioenen te moeten verlagen.

In dat geval komen er nog eens 8 miljoen gedupeerden bij, zij het dat bij ABP en PFZW de kortingen relatief gering zullen zijn. Ook bij ABP zien ze de boosheid de laatste tijd toenemen, vooral via de mail en social media. ,,Op ons eigen platform is het aantal berichten gestegen van een paar honderd naar 3000 per week. Het is een podium voor de mensen om hun gevoel te uiten. Het is puur onbegrip. Waarom korten nu er zoveel geld in kas zit”, vertelt Stefan Ochse, de manager van het klantcontactcenter van ABP.

Hij verwacht dat gepensioneerden pas echt aan de bel gaan trekken als de korting concreet is. Zoals gebeurde in 2013, toen het fonds ook moest korten. ,,Toen kwamen er veel reacties binnen na dat besluit. Het miezert nu nog, maar we bereiden ons wel voor op storm”, vult hij aan.

Verzet

Nu de gepensioneerden zich meer en meer gaan roeren neemt het verzet tegen de kortingen rap toe. Het ABP riep eerder deze week al op tot een aanpassing van de strenge rekenregels voor de pensioenfondsen. Die regels dwingen de pensioenfondsen om heel veel geld in kas te houden.