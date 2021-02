Winst daalt met 50 procent: Rabobank schrapt circa 5000 banen

De aankondiging valt te lezen in een persbericht over de jaarcijfers van de bank. Niet alleen de coronacrisis zit het financiële concern dwars. Ook heeft Rabobank te maken met ongunstig lage rentes, aangescherpte wetgeving en digitalisering. Met een winst van EUR 1.096 miljoen daalde de nettowinst met 50% ten opzichte van 2019. De bank verwacht dat in de loop van 2021 de kredietkwaliteit van de zakelijke kredieten zal verslechteren.

Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer: ,,Covid-19 was en is de zwaarste gezondheidscrisis van onze generatie. Voor onze klanten, onze medewerkers en de samenleving als geheel zijn de gevolgen enorm. En het is niet voorbij. De aanhoudende bedreiging van onze gezondheid, de noodzaak om onze dagelijkse routines aan te passen aan de lockdowns: Covid-19 zal het leven van mensen, bedrijven en de wereldeconomie voorlopig blijven domineren. Crises vragen om snelle reactie en veerkracht. Dat heeft Rabobank in 2020 laten zien en zal dat ook in 2021 blijven doen.