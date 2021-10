Winst Apple stijgt, maar wereldwijd chiptekort kost miljarden aan omzet

Cook benadrukte in een toelichting dat zijn bedrijf er alles aan doet om meer chips te krijgen. Maar komende maanden, en dus ook tijdens de feestdagen, blijft het chiptekort volgens hem waarschijnlijk spelen. Cook rekent er eigenlijk op ook begin volgend jaar nog last te hebben van de schaarste aan chips, maar daarover kan hij nog weinig concreets zeggen.

Apple liet afgelopen kwartaal niettemin flinke groei zien. Daarbij werd de onderneming ook erg geholpen door de releasedatum van de nieuwste generatie smartphones. De iPhone 13 was in veel landen vorige maand al te koop. Doordat de nieuwe smartphones van Apple in coronajaar 2020 later in de winkels lagen, werden de eerste verkoopcijfers van de iPhone 12 in de vergelijkbare periode vorig jaar niet meegenomen.