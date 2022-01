Winkeliers zeggen weer veilig open te kunnen: ‘Trek gelijk op met rest van Europa’

Winkels zijn bereid om extra maatregelen te nemen, als ze maar open kunnen. Het steekt winkeliers nu dat we het enige land in Europa zijn waar niet geshopt kan worden, stelt brancheorganisatie INretail.

,,We kunnen gecontroleerd en veilig open”, vertelt INretail-directeur Udo Delfgou. De belangenclub spreekt namens 13.000 winkels en stelt dat er geen draagvlak meer is voor deze harde lockdown.

Regionale maatregelen

Delfgou: ,,En we zijn bereid om onze deuren te openen onder voorwaarden van extra maatregelen.” Volgens de directeur is er een lijst aan opties waar het kabinet uit kan kiezen, zo vertelt hij tegen deze site. ,,Denk aan een vroegere sluitingstijd, minder klanten per vierkante meter dan voorheen, winkelen op afspraak of een coronatoegangsbewijs op drukke plekken.”

Zo benoemt Delfgou het grote verschil tussen steden en dorpen. In de dorpen is het vrijwel nooit ‘druk’ in winkels. ,,Je kan dan bij winkels in grote steden klanten om hun QR-code vragen. Iets wat ze ook doen in Oostenrijk en Duitsland.” Een coronatoegangsbewijs vragen bij winkels in coronabrandhaarden is ook een optie voor INretail. ,,Dan kijk je regionaal waar het slecht gaat met besmettingen.”

Quote Wij vragen het kabinet juist gelijk met Europa op te trekken Udo Delfgou, directeur INretail

Click-and-collect

Voorlopig is Nederland met het click-and-collect-systeem - maar wel met dichte deuren - een buitenbeentje in het Europese continent. In andere landen is fysiek winkelen wel mogelijk. Soms met mondkapje, zoals in Portugal en Denemarken.

,,Wij vragen het kabinet juist gelijk met Europa op te trekken”, besluit Delfgou, die zag dat er in de feestdagenperiode weer veel werd gekocht in België en Duitsland. ,,In België gaat de solden beginnen, de uitverkoopweken. Dan gaan we weer volle treinen en auto's zien die de grens oversteken. Dat is pijnlijk voor onze ondernemers.”

