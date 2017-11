Winkeliers wrijven zich in handen om Black Friday

De typisch Amerikaanse taferelen, waarbij klanten soms letterlijk vechten voor een koopje, worden in Nederland nog niet verwacht. ,,Maar dat is slechts een kwestie van tijd'', voorspelt directeur Sander van Golberdinge van Detailhandel Nederland.



De dag voor Black Friday is het in de VS Thanksgiving en ook in Nederland past de dag goed zo vlak voor alle feestdagen. Een kleine twee weken later is het al Sinterklaasavond. Onder meer grote winkelbedrijven als MediaMarkt en Bol.com doen mee. Ook zijn verspreid over het land veel winkels die dag langer open.