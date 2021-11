Winkeliers vrezen dat kabinet ‘zinloze’ coronacontrole aan de deur invoert: ‘Onuitvoerbaar’

Italiaanse Tata Steel: wat moet Taranto met vervuilen­de staalfa­brie­ken?

Tata Steel in IJmuiden moet sluiten of sterk vergroenen, vindt de Tweede Kamer. De reden is de vervuiling, maar veel werknemers zijn bang voor hun baan. In het Zuid-Italiaanse Taranto woedt deze discussie al jaren.

13 oktober