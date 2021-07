Wibra na overwinning op vakbond: ‘Haatcampagne FNV heeft ons fors beschadigd’

Kledingdiscounter Wibra past de cao juist toe en handelt niet in strijd met goed werkgeverschap door werknemers de uren die zij tijdens de lockdown niet hebben gedraaid, alsnog in te laten halen. Dat oordeelt de rechter in het kort geding dat FNV had aangespannen tegen Wibra. Het bedrijf is blij met de uitspraak en oordeelt hard over de werkwijze van de vakbond: ‘FNV voerde een haatcampagne.’

De vakbond vindt dat het bedrijf van twee walletjes eet door het personeel de zogeheten min-uren te laten inhalen, terwijl het ook miljoenen euro’s aan NOW-subsidie van de overheid ontving. Wibra liet haar werknemers met een flexibel contract tijdens de lockdown zoveel mogelijk werken. Voor zover dat niet kon, registreerde de discounter de niet gewerkte uren als min-uren. De werknemers moeten deze uren inhalen in de rest van dit jaar.

Dat is volgens de kortgedingrechter van de rechtbank Gelderland niet verboden. Wibra is gebonden aan de cao Retail non-food. In artikel 4 van deze cao is bepaald dat werknemers een flexibel contract kunnen hebben. Werknemers met een flexibel contract moeten een gemiddeld aantal uren per week werken, waarvoor zij een vast loon ontvangen. Aan het eind van het jaar worden te veel gewerkte uren alsnog uitbetaald en minder gewerkte uren vervallen.

Geen arbeid, wel loon

De FNV is van mening dat artikel 4 in strijd is met een bepaling uit het Burgerlijk Wetboek (‘geen arbeid, wel loon’) en dat dit artikel alleen is bedoeld voor de situatie van ‘ziek en piek’ en niet tijdens een lockdown kan worden ingezet.

De rechter oordeelt juist dat artikel 4 van de cao niet in strijd is met de wet. ,,De werknemers hebben tijdens het gedwongen thuiszitten hun volledige loon ontvangen. Daarvoor zijn de subsidies ook gebruikt. Dat artikel 4 van de cao alleen mag worden toegepast in een situatie van ‘ziek en piek’ zoals de FNV vindt, blijkt niet uit de tekst van de cao. Toepassing van de cao leidt ook niet tot het gevolg dat de werknemers zich onbeperkt beschikbaar moeten houden voor het inhalen van de min-uren.’’

Het inroosteren gebeurt volgens de rechter in goed overleg met de werknemer en er zijn grenzen aan het maximaal aantal uren dat ingehaald moeten worden. Het gaat overigens slechts om 40 minuten per werknemer in de resterende 35 weken van 2021. Dat is volgens de rechter niet onaanvaardbaar. ,,De FNV maakt Wibra ten onrechte het verwijt dat zij niet als goed werkgever handelt.’’

Ernstig beschadigd

Wibra is blij met de uitspraak en benadrukt dat de cao in goed overleg tot stand is gekomen met vakbonden als CNV, De Unie, AVV en RMU Werknemers. ,,Daarbij heeft ook onze ondernemingsraad laten weten ons beleid te steunen”, aldus de woordvoerder van het bedrijf.

Ondanks de beslissing van de rechter, gaat Wibra toch in gesprek met de werknemers om alsnog een deel van de opgebouwde min-uren kwijt te schelden. ,,Dat zal gebeuren in goed overleg met de ondernemingsraad. We hebben geen FNV of een kort geding nodig om dat te doen.”

Wibra stelt dat de vakbond een ware haatcampagne tegen de textieldiscounter heeft gevoerd. ,,Dat heeft onze organisatie en medewerkers ernstig beschadigd. Wij nemen dat de FNV zeer kwalijk, temeer nu FNV niet eens partij is bij de cao. We hebben veel boze mails ontvangen en op sociale media werden erg schadelijke berichten geplaatst als resultaat van de onjuiste pr van de FNV. De bond schetste in de media van Wibra een karikatuur van de werkelijkheid. Het aantal min-uren per werknemer is beperkt en lang niet zo hoog als door FNV gepresenteerd’’, aldus de woordvoerder

In werkelijkheid kunnen deze min-uren volgens Wibra worden ingehaald door gemiddeld 40 minuten per week extra te werken tot het einde van dit jaar. ,,Het gaat bovendien om het inhalen van uren die allemaal netjes zijn uitbetaald terwijl werknemers hiervoor geen werk hebben verricht. Er waren slechts enkele gevallen waarin werknemers in verhouding veel min-uren hebben opgebouwd en natuurlijk lossen we dit in goed overleg op met deze werknemer.”

