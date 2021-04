Werknemers beroepsgoederenvervoer leggen het werk neer

Onder de cao beroepsgoederenvervoer vallen 150.000 werknemers, onder wie 90.000 truckers. Volgens FNV-bestuurder Willem Dijkhuizen is de animo om actie te voeren aardig groot. Zo zijn de beperkt beschikbare plekken voor de vier locaties waar vakbondsleden in hun auto’s manifestaties houden nagenoeg allemaal bezet.



,,We focussen ons nu op de grote bedrijven. Niet alleen de grote supermarkten, maar bijvoorbeeld een Simon Loos, Peter Appel en Zandbergen’’, zegt Dijkhuizen over de acties. Hij heeft de indruk dat daar veel mensen willen staken. Tegelijkertijd verwacht hij geen lege schappen in de supermarkten, omdat die meestal wel genoeg voorraad hebben.