Werkloosheid opnieuw gedaald, ook minder WW-aanvragen bij UWV

De werkloosheid in Nederland is in november opnieuw afgenomen. In totaal zaten er vorige maand 378.000 mensen zonder werk, wat neerkomt op 4 procent van de beroepsbevolking, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook bij uitkeringsinstantie UWV werd het iets rustiger.

In oktober bedroeg de werkloosheid nog 4,3 procent, wat ook al een daling was ten opzichte van de maand ervoor. Toen waren 406.000 mensen werkloos. Van maart tot en met augustus was de werkloosheid juist flink gestegen door de eerste golf van de coronapandemie, van 273.000 naar 426.000.

Waar het aantal nieuwe WW-aanvragen bij het UWV in oktober nog sterk toenam, was er een maand later weer een daling. In totaal vroegen 33.000 mensen een uitkering aan, maar hadden 35.000 mensen die niet meer nodig. Daardoor liep het totaal aantal WW-uitkeringen met 1,9 procent terug tot 276.000. Tegenover oktober 2019 is dat wel een stijging van 21,4 procent.

Positief verrast

,,We zijn positief verrast dat de WW nog niet verder is opgelopen”, zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij het UWV. ,,Ondanks dat het aantal WW-uitkeringen vrij stabiel blijft, moeten we ons wel realiseren dat er veel sectoren zijn die het loodzwaar hebben en zich afvragen hoe lang zij dit nog vol kunnen houden.”

Hoe de werkloosheidscijfers zich volgend jaar gaan ontwikkelen, is volgens de deskundige nog uiterst onzeker. ,,Dat is afhankelijk van de ontwikkeling van het virus, het vaccin en de steunmaatregelen van de overheid”, geeft hij aan.

Voor mensen die hun baan verliezen, brengt het UWV ook in kaart waar op dit moment nog goede baankansen zijn. Dit zijn beroepen als verkeersregelaar, hovenier, verpleegkundige, bakker en monteur zonnepanelen. Branches die het juist erg moeilijk hebben zijn de horeca en catering, de evenementenbranche, de reisbranche en het personenvervoer.