Werkloosheid 3,4 procent: spanning op arbeidsmarkt naar kookpunt

De toenemende spanning wordt veroorzaakt door meer vacatures. Het aantal openstaande vacatures steeg met 13.000 tot 277.000. Tegelijkertijd daalde de werkloosheid tot 3,4 procent. Ook het aantal langdurig werklozen daalde. Banen kwamen er vooral bij in de zorg, handel, vervoer en horeca, maar ook in de zakelijke dienstverlening, de industrie en de bouw groeide het aantal werkenden. Die banen waren er vooral voor werknemers. Zelfstandigen profiteerden nauwelijks van de groei.



Vakbond CNV laat in een reactie weten dat hoewel de cijfers mooi lijken, ze dat lang niet voor alle Nederlanders zijn. Zo hebben 2 miljoen mensen een ‘onzeker contract’, stelt CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden. Volgens de bond hebben 600.000 mensen meer dan één baan nodig om rond te komen en leven 200.000 werkenden onder de armoedegrens. ,,De kloof tussen slecht flexibel betaald werk en goed betaalde banen wordt steeds groter.’’



CNV roept werkgevers op om zekerheid, betere arbeidsvoorwaarden en goede arbeidsomstandigheden te bieden. FNV constateert dat er juist in de sectoren waar veel vacatures openstaan er nog weinig zekere banen zijn en onaantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. We zien ook nog steeds een stijging van zzp'ers en ingewikkelde arbeidsconstructies. "Dat is zorgelijk, we willen structurele veranderingen", zo laat de vakbond weten.