Weer storing bij ING: na pinnen zijn dubbele betalingen in overzicht te zien

Volgens een woordvoerder van de bank is het geld niet daadwerkelijk dubbel afgeschreven, maar lijkt dit alleen zo in het overzicht. De bank werkt er aan om het probleem op te lossen. ,,We vinden dit natuurlijk heel vervelend en werken er hard aan om dit zo spoedig mogelijk op te lossen en bieden onze excuses aan voor het ongemak’’, aldus Robert Gunther van ING.

Het gaat om betalingen gedaan op zaterdag tussen 10.30 uur en 16.00 uur. Het betreft dan specifiek pinpasbetalingen, zoals bijvoorbeeld gedaan in winkels, restaurants of bij tankstations. Gewone overschrijvingen of betaalverzoekjes zoals via Tikkie zijn geen probleem, volgens de bank.

Fout in databasesysteem

Gunther: ,,De oorzaak is een fout in het databasesysteem, waardoor hangende reserveringen bij de boekingen zijn blijven staan. Normaal gaat die reservering weg als het een boeking wordt. Het geld is dus niet twee keer van de rekening afgeschreven, wel is de info in het overzicht dubbel aangegeven. Wij doen er alles aan om die hangende reserveringen zo snel mogelijk weer te verwijderen. We gaan het incident daarna uiteraard uitgebreid evalueren.’’

De ING bank heeft de laatste maanden meerdere keren last van storingen gehad.

