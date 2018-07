Weer dreigt een staking bij Ryanair, nu van Duitse piloten

In verschillende landen had Ryanair al met werkonderbrekingen te maken, zoals in Ierland, Spanje, Portugal, Italië en België. In Nederland wordt vooralsnog niet gestaakt, maar de acties kunnen wel vluchten van en naar bestemmingen in Nederland raken. De bonden in Nederland zijn ook ontevreden over de arbeidsvoorwaarden, maar waren vorige week nog in gesprek met Ryanair.