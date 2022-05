Wedstrijd zo duurzaam mogelijk vliegen: ‘We willen dat ideeën overwaaien’

Shell boekt fors meer winst door stijging energie­prij­zen

Olie- en gasconcern Shell heeft in het eerste kwartaal opnieuw flink meer winst geboekt door de sterk gestegen energieprijzen. Het bedrijf dat nu op papier volledig Brits is, boekte in de eerste drie maanden van het jaar een nettowinst van 7,1 miljard dollar, omgerekend zo’n 6,7 miljard euro.

5 mei