‘Webgigant Alibaba stelt beursgang uit wegens onrust in Hongkong’

Weer gedoe tussen Ryanair-personeel en top

14:51 Ryanair probeert uit alle macht stakingspogingen van zijn personeel te dwarsbomen, met wisselend succes. Zo kreeg de prijsvechter bij de rechter in Ierland zijn zin met een verbod van een 48-uursstaking van piloten. In Portugal mag een vijfdaagse actie van het cabinepersoneel wél doorgaan. In Groot-Brittannië is het afwachten; daar beslist de rechter later vanmiddag of er gestaakt mag worden.