‘We willen stoppen met werken voor ons 50ste’

Nelson: ,,We zijn allebei niet zo gericht op spullen, maar we zijn wel veel met geld bezig. Voordat ik Elle ontmoette hield ik alles al bij in een Excel-bestand.”



Elle: ,,Dat deed ik ook altijd al. We betalen 1160 euro huur. We tellen de kosten voor elektriciteit en de schoonmaakster erbij op en delen dat bedrag door twee. We betalen 750 euro per persoon voor het huis. Ik denk dat we ongeveer 80 euro per week in de supermarkt uitgeven.”



Nelson: ,,Vis kopen we vers.”



Elle: ,,Dat heeft met Nelsons Portugese achtergrond te maken.”



Nelson: ,,We hebben geen gezamenlijke rekening. Omdat alles in Excel staat, hoeft dat niet. Ik vind het zonde van het geld om een extra rekening te openen. Daar brengt de bank kosten voor in rekening. In Portugal is dat gratis.”



Elle: ,,Ik heb het idee dat Nelson meer betaalt dan ik.”



Nelson: ,,Ik geef in elk geval minder uit dan toen ik alleen was. Ook omdat jij zo lekker kookt.”



Elle: ,,Ik hou van koken.”



Nelson: ,,En ik van eten.”



Elle: ,,We zijn allebei spaarders.”