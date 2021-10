Mag ik van jou in de serie armoede: menstruatiearmoede, kinderarmoede, waterarmoede en energiearmoede? Kwartet. We weten steeds nieuwe etiketten op armoede te plakken. De term energiearmoede valt vaak, nu de gasprijzen tot aan de hemel reiken en huishouders hun energierekening zien oplopen. Maar energiearmoede is niets nieuws onder de zon: volgens het CBS waren er in 2019 al ruim een half miljoen huishoudens met een hoge energierekening, een slecht geïsoleerd huis en een laag inkomen.