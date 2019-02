‘We omzeilen bezorgkosten door een deel terug te sturen’

Christel: ,,We hebben een en-ofrekening. Daar storten we allebei 800 euro per maand op.”



Annebeth: ,,Daarvan betalen we de huur, die is 700 euro. De energierekening is 40 euro per maand. Dan betalen we nog 13 euro voor water, 30 euro voor tv en internet, ieder 125 euro voor de zorgverzekering en ieder 200 euro per maand collegegeld. We kennen elkaar van school, werk en kerk. We zijn drie jaar samen en verloofd.”