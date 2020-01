We moeten onze handelsgeest niet laten breken door belangen van de Amerikanen

Het absolute kroonjuweel van het Nederlandse bedrijfsleven ASML mag van de Amerikanen niet doorstoten in China. Anderhalf miljard euro wordt er jaarlijks in Veldhoven verdiend aan de chipmachine-export naar China. Maar de echte showstopper moet nog komen: de ultraviolet-machine. Daarmee maak je chips waarmee je kunt meespelen in de elite van de mobiele technologie, zoals bijvoorbeeld het Amerikaanse Intel doet. En dat meespelen in de top, dat is nou precies wat de Amerikanen willen voorkomen.



Zoals te verwachten viel, wordt er gesmeten met argumenten over nationale veiligheid. Maar sinds Trump nationale veiligheidsargumenten uit zijn mouw schudt om zo democratische tegenwerking te omzeilen voor het bouwen van een muur tegen immigranten of het optrekken van tariefmuren tegen Chinese import, is het argument van nationale veiligheid nogal sleets.