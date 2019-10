‘We hebben wel twintig rekeningen en tientallen spaarvarkens’

Natasja: ,,Ik heb tientallen spaarvarkens. Ze staan symbool voor mijn principe om geld in potjes te verdelen. Dat raad ik iedereen aan, zowel zakelijk als privé. Wij hebben financieel zoveel meegemaakt, nu weten we precies hoe we ervoor staan.’’



Adrian: ,,We hoeven niet meer na te denken. Potje leeg is potje leeg.’’



Natasja: ,,We betalen 1400 euro per maand aan hypotheek en we lossen 750 euro per maand af aan schulden.’’