‘We betalen 110 euro aan gas, we douchen heel lang’

Martien: ,,Ons huis kochten we drie jaar geleden voor 139.000 euro. Met een bouwdepot erbij zaten we op 163.000 euro aan hypotheek. Daarvan hebben we 20.000 euro afgelost, we betalen nu 650 euro bruto per maand. Dat is veel minder dan de 900 euro huur die we eerst betaalden. Verderop in de straat staat nu eenzelfde huis te koop voor 185.000 euro, dus ons huis is ook nog eens meer waard geworden.’’



Iris: ,,Dat is een fijne gedachte, al heb je er niets aan.’’