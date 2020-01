We bereiken de grenzen van de groei, maar hoe erg is dat?

Het geluid van de straat zegt soms meer dan honderd statistieken. Afgelopen jaar domineerde de stakende menigte van docenten en zorgverleners het debat (de boeren even buiten beschouwing gelaten). Hun pleidooi ging niet alleen over geld. Sterker nog: wie goed luisterde, hoorde vooral het probleem van de werkdruk door personeelstekort.



De statistieken van het CBS lijken op het eerste oog een omslag aan te kondigen. Het aantal werklozen loopt op en de groei van het aantal werkenden zwakt af als een bergbeklimmer die de top bereikt. Wat betekent dit voor 2020? Is het einde van de krapte in zicht en zien we hier de eerste ontslagen? Of bereiken we de bodem van de arbeidsmarkt en hoe lossen we dat op?