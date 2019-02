Wat moet je doen als je cv-ketel nu stukgaat: vervangen, een warmtepomp, iets anders...?

Er lijkt een veelbelovend alternatief voor de waterpomp: een nieuwe ketel op waterstof. Goedkoper én duurzamer, claimt de kachelproducent Remeha uit Apeldoorn. Máár ja, die is nog in de testfase. Dus: wat moet je doen als nú je ketel stuk gaat?

Van Leeuwen: ,,Dat is lastig. Het is eigenlijk nog net te vroeg. Er zijn allerlei ontwikkelingen en die gaan best snel. De waterstofketel is daar een voorbeeld van. Dan moet waterstof wel via het gasnetwerk. Dat kan niet zo maar. Mijn eigen huis stamt uit 1992. Nog helemaal niet zo oud, maar ook ik worstel met deze vraag. Gemeenten zijn overal bezig te bepalen wat in de wijken nodig is. Daar moeten we op wachten. In de ene wijk is een gezamenlijk warmtenet logisch, in de andere wijk warmtepompen. In alle gevallen is het het meest logisch collectief te kijken. Wijken hebben dezelfde bouwstijl. Ook bij installatie is groot volume interessanter, dus goedkoper. Dus even geduld voor wat de gemeente bepaalt. Je kunt al wel kijken naar isolatie. Dat is altijd goed om te doen, en betaalt zich meestal terug.’’