Wat als jij die slijmjurk van een collega mocht beoordelen?

Iedereen heeft op zijn werk wel een Jaap. Jaap loopt er de kantjes vanaf. Tot de baas binnenkomt; dan is hij plots druk aan het bellen. Jaap is het bij vergaderingen altijd eens met de baas en laat dat luid en duidelijk merken. Ook lacht hij het hardst om zijn grappen, zelfs de superflauwe. Jaap heet soms Frank, Marjolein, Mustafa of nog anders. Maar altijd geldt: hoe geliefder bij de baas, des te gehater bij zijn collega's.



Herkenbaar? Hoe geweldig zou het zijn als jíj Jaap eens mocht beoordelen. Kwaliteit van het werk: dikke onvoldoende. Vermogen om samen te werken: nog beroerder. Binnenkort mag het misschien. Want er is een nieuwe trend op de werkvloer: je collega's raten. Bij PwC en advocatenkantoor Baker McKenzie weegt de feedback van collega's sinds kort mee bij promoties en salarissen. Het idee is dat collega's vaak meer zien dan de manager vanuit zijn ivoren toren. Bovendien is een baas ook maar een mens, met zijn eigen stokpaardjes en voorkeuren. Het is dus eerlijker als je door meerdere collega's wordt beoordeeld.



Allemaal waar. Toch hoop ik niet dat de trend doorzet. Ik vrees dat die beoordelingen een wig drijven tussen collega's. Terwijl maatjes op je werk ontzettend belangrijk zijn, zo blijkt keer op keer uit onderzoek. Een dertiende maand is leuk, net als een dikke leaseauto en voldoende doorgroeimogelijkheden. Maar alleen fijne collega's zorgen ervoor dat we écht fluitend naar ons werk gaan. Psycholoog en neurowetenschapper Matthew Lieberman stelt zelfs dat een vriend op de werkvloer ons net zo gelukkig maakt als een opslag van 100.000 dollar.