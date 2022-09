Wangedrag bij VodafoneZiggo: medewerkers weg na 16 meldingen

bedrijfsrechercheTv-en internetaanbieder VodafoneZiggo heeft dit jaar de arbeidsovereenkomst met enkele medewerkers beëindigd vanwege grensoverschrijdend gedrag. Uit onderzoek van een extern bedrijfsrecherchebureau is gebleken dat de meldingen van de slachtoffers ‘authentiek en accuraat zijn’, meldt een woordvoerder aan deze site. Het gaat in totaal om zestien meldingen die onafhankelijk van elkaar zijn gedaan.

VodafoneZiggo startte in februari - vlak na de onthullingen rond The Voice - een uitgebreid onderzoek naar diverse meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Daarbij zijn enkele tientallen medewerkers door onafhankelijke bedrijfsrechercheurs meermaals geïnterviewd. Slachtoffers konden zich anoniem melden en zijn geïnterviewd door externe vertrouwenspersonen. Volgens het bedrijf deden de slachtoffers een stap naar voren nadat het management een intern bericht naar buiten bracht over de wijze waarop het bedrijf grensoverschrijdend gedrag wil voorkomen.

VodafoneZiggo, sinds 2017 gefuseerd, nam de meldingen van de (ex-)medewerkers serieus en schakelde een recherchebureau in. Vervolgens, na een ‘diepgaand en zorgvuldig onderzoek’ van twee maanden, is besloten om afscheid te nemen van enkele medewerkers. Over ontslag wil een woordvoerder niet direct spreken. ,, We hebben afscheid genomen”, klinkt het.

Dat gebeurde al in april, maar wordt nu pas duidelijk nadat deze site in contact kwam met een anonieme bron.

‘Vertrouwen versterkt’

Om ervoor te zorgen dat medewerkers in een veilige werkomgeving kunnen werken, startte VodafoneZiggo in juni een zogeheten ‘cultuur- en managementprogramma’. Dit programma bestaat uit meerdere groepsbijeenkomsten voor medewerkers en leidinggevenden, onder leiding van externe trainers. Het programma wordt deze maand afgerond.

Volgens de anonieme bron, die interne informatie over het onderzoek aan deze site doorspeelde, zou er op de werkvloer sprake zijn van een angstcultuur en zou VodafoneZiggo ‘niets los laten aan het personeel’. Een woordvoerder ontkent dit met klem. ,,We herkennen ons volstrekt niet in het beeld dat deze anonieme bron schetst, ook omdat een verdere feitelijke onderbouwing van de aantijgingen ontbreekt”, aldus een woordvoerder. ,,Inmiddels krijgen we meerdere signalen vanuit de afdeling dat alle maatregelen effect hebben en dat het vertrouwen van de betreffende collega’s in de organisatie is versterkt.”

Terugkijkend op de hele kwestie is VodafoneZiggo blij ‘met de openheid die de melders toonden door de problemen bespreekbaar te maken’. ,,Grensoverschrijdend gedrag kan ook plaatsvinden buiten het oog van het management”, zegt een woordvoerder. ,,Het is daarom belangrijk om continu te blijven communiceren over de waarden waar de organisatie voor staat, wat mensen kunnen doen als ze grensoverschrijdend gedrag observeren en met medewerkers in gesprek te blijven over de manier waarop ze het werken bij VodafoneZiggo ervaren.”

Wettelijke regelgeving

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer staat sinds The Voice en de kwestie-Overmars hoog op de agenda bij bedrijven. Arbeidsjuristen, vrouwenrechtenorganisaties en vakbewegingen pleiten voor betere wettelijke regelgeving om wangedrag op de werkvloer aan te pakken. Werkgevers zijn op dit moment niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen en een klachtenregeling te formuleren. Daardoor kunnen zaken onnodig escaleren.

