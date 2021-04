Wakker Dier boos: nog nooit zoveel vleesaanbiedingen met Pasen

Bijenkorf weer open: applaus voor de eerste klanten

16 maart Een paar minuten voor 10.00 uur zwaait de deur open van de Bijenkorf in Rotterdam. Drie maanden lang was het shopwalhalla aan de Coolsingel verboden terrein en kon er alleen online worden besteld. Maar nu de maatregelen om te winkelen (1 klant per 25 vierkante meter, met een maximum van vijftig personen) verder zijn versoepeld, is het ook voor het warenhuis rendabel weer open te gaan. ,,Eindelijk mag ik het weer zeggen: mevrouw mag ik u parfumeren?’’