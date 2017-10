Wachten op nieuw bed: fabrikant legt productie matrassen stil om gifstoffen

De levering van matrassen is ernstig verstoord na verontrustende berichten over mogelijk schadelijke stoffen in schuimvulling. De Duitse fabrikant BASF waarschuwde dat er een verhoogde concentratie dichloorbenzeen in zou kunnen zitten. Het gif zou geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

Over het exacte risico bestond de afgelopen week onduidelijkheid. Dichloorbenzeen is in te hoge concentraties schadelijk voor de huid, ogen en luchtwegen en veroorzaakt mogelijk kanker. Fabrikanten wilden daarom geen risico's nemen en stopten de productie en levering van nieuwe bedden, nadat maandag een eerste melding van BASF binnenkwam.



Pas donderdagmiddag laat maakte BASF duidelijk dat de verhoogde concentratie dichloorbenzeen niet schadelijk is voor de gezondheid. De in Uden gevestigde bedrijven Beter Bed en Swiss Sense en veel andere leveranciers en producenten in Europa hebben daarom dagenlang stilgelegen.



Veel klanten wachten op hun bestelling. Sommigen klaagden op Twitter dat ze plotseling bericht kregen dat hun bed niet geleverd kon worden.

Niet gevaarlijk

Gisterochtend waarschuwde de Consumentenbond voor de mogelijke gifstoffen in nieuwe matrassen. Die waarschuwing trok het echter al snel weer in, toen duidelijk werd dat de concentratie schadelijke stoffen niet gevaarlijk was. Een woordvoerder noemt het 'uitermate vervelend voor de beddenverkopers dat er onrust is ontstaan over iets dat misschien helemaal niet aan de hand is'.



Volgens een woordvoerder van de Consumentenbond is de berichtgeving ‘langs elkaar heen gelopen’. ,,Op het moment dat wij het persbericht met daarin onze waarschuwing verstuurden, kwam BASF met een nieuwe mededeling dat er toch geen gezondheidsrisico’s zijn voor klanten. We hebben daarna alles meteen gerectificeerd op onze website.”



Grote schadepost