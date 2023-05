Waarom werd de kunstcollectie van de familie Philips zo snel geveild? ‘De centjes waren hard nodig’

De kunstcollectie, met onder andere werk van Hendrik Willem Mesdag en Anton Mauve, bracht in 2006 bijna zes miljoen euro op. Frits Philips was de laatste erfgenaam van de Philips-familie die het elektronica concert nog heeft geleid. Onder zijn leiding had het bedrijf ruim vierhonderdduizend mensen in dienst en hij en zijn familie woonden op het gigantische landgoed De Wielewaal in het hart van Eindhoven.

De Philips Dynastie

Van die pracht en praal is anno 2023 weinig over. Het bedrijf Philips is een schim van wat het ooit was en het landgoed is niet langer in handen van de Philips familie. In de online videoserie De Philips Dynastie gaat Sander Schimmelpenninck samen met de achterkleindochter van Frits Philips op zoek naar de vraag waar het nalatenschap van Frits Philips is gebleven.