Waarom we niet bang moeten zijn om te investeren in kunstmatige intelligentie

Het kabinet trekt 1 of 2 miljard euro uit om mee te kunnen in de race om kunstmatige intelligentie. Dat is een halfslachtige poging om te concurreren met giganten als China en de Verenigde Staten. Deze landen zijn niet alleen veel verder dan wij op het gebied van kunstmatige intelligentie, jaarlijks trekken zij ook nog eens meer dan het tienvoudige uit om voorop te blijven.



Dat wij er niet vol voor gaan, komt volgens mij door de angst dat deze technologie onze manier van leven ingrijpend kan veranderen. Die angst is deels terecht, maar juist daarom zullen we er vol in moeten stappen, zodat we zelf aan de knoppen van de algoritmen kunnen zitten die ons dagelijks leven sturen.