Waarom we klagen over ons pensioen (terwijl Nederland op de eerste plaats staat)

In de Global Pension Index, een studie van pensioenadviesbureau Mercer waarbij de stelsels van 34 landen worden vergeleken, komt het Nederlands model als beste uit de bus. Weliswaar maar nét voor Denemarken, maar eerste is eerste. Die plek bevestigt een trend die al lang aan de gang is. In alle vergelijkingen staat het Nederlandse pensioenstelsel wereldwijd in de top drie.



Het Nederlands pensioenstelsel scoort sterk op alle onderdelen van de test. Zo is het systeem toereikend, volgens Mercer. Dat betekent dat er een goed pensioen wordt uitgekeerd. Gemiddeld gaan Nederlanders er na hun pensionering in inkomen niet op achteruit. Dat is dan wel inclusief AOW en bijvoorbeeld spaargeld.



Dat Nederlandse pensioenen relatief hoog zijn, blijkt ook wel uit het feit dat Nederland internationaal goed scoort als het om armoede onder ouderen gaat. Nederland telt weinig bejaarden die in armoede leven.



Een ander sterk punt is het totale pensioenvermogen. Nederlandse pensioenfondsen hebben voldoende geld in kas om de huidige en toekomstige pensioenen te kunnen betalen. De betaalbaarheid wordt verder verbeterd door de pensioenleeftijd in stapjes te verhogen. Zo wordt voorkomen dat mensen straks veel langer pensioen krijgen dan waar ze voor gespaard hebben.



Het onderzoek roemt ook de transparantie van het stelsel, de lage kosten die pensioenfondsen maken en het goede toezicht op de sector. In Nederland zijn nauwelijks financiële schandalen met pensioenfondsen. Pensioenfondsen melden ook altijd trots dat elke ingelegde euro aan premie tot 3 of zelfs 4 euro aan pensioen leidt.