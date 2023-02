Waarom nu zoveel stakingen? ‘September was de inflatie 10 procent, koopkrachtverlies willen we repareren’

Vakbonden dreigen opnieuw met stakingen in streekver­voer

Vakbonden FNV en CNV stellen werkgevers in het streekvervoer een nieuw ultimatum. Daarin krijgen werkgevers tot en met 20 februari de tijd om te reageren op hun cao-eisen. Blijft een reactie uit, dan volgen nieuwe stakingen vanaf 22 februari. Medewerkers in het streekvervoer legden de afgelopen week ook al door het hele land het werk neer, uit onvrede over hun arbeidsvoorwaarden.