Waarom een pardon ook voor andere mensen in de schuldenhel geen gek idee is

Waarde landbouwex­port ondanks corona naar recordhoog­te

22 januari De totale waarde van de Nederlandse landbouwexport is in 2020 naar een recordhoogte gegroeid, ondanks de coronacrisis. De groei is te danken aan een stijging van de prijzen en de wederuitvoer, qua volume werd wat minder geëxporteerd. Dat melden Wageningen Economic Research (WUR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).