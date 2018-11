Waakhond: pas op voor nepshops op Instagram en Facebook

Er kleven duidelijk gevaren aan het kopen van spullen via sociale media, reageert de waakhond. Zo is het daar lang niet altijd duidelijk wie de aanbieder is van het product en onder welke voorwaarden je het koopt. Tegen de tijd dat je erachter komt dat iets niet in de haak is, is de pagina of website uit de lucht en de eigenaar gevlogen. Oftewel: de verkoper achterhalen en je geld terugvorderen, kun je wel vergeten.