VS meldt nog eens tienduizenden incidenten met apneuapparaten Philips, mogelijk 44 nieuwe doden

Op de dag dat Philips de topmanwissel bekendmaakte, had de FDA in de VS in de late avond nog een toegift: de Amerikaanse zorgwaakhond meldt nog eens tienduizenden extra incidenten met apneu-apparaten. In mogelijk 44 van de gevallen zijn de patiënten overleden. Beleggers zijn andermaal in mineur.